Окупанти знову обстріляли Лисичанськ: чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих

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"Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу", - повідомив Гайдай.

Крім того, за його словами, "маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково".

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Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.