Окупанти знову обстріляли Лисичанськ: чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл - чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу", - повідомив Гайдай.
Крім того, за його словами, "маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один – частково".
Раніше
Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.