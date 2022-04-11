Голова ОДА - ворогом обстріляне кожне місто Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"В нашій області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "руський мир", який залишає без житла. росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.
Як повідомлялось раніше, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.
У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.
Підрозділи ПВО збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників.
Нагадаємо
ООС: протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку