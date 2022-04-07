Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку - голова Луганської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
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"Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки. Кількість пошкоджених багатоповерхівок в Сєвєродонецьку за учора до сих пір встановлюємо, знаходимо нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося. Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню", - йдеться в повідомленні.
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Гайдай повідомив, що є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.
Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.
"На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість – автомобільної техніки, чотири артилерійські системи. Підрозділи ППО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога", - зазначив голова ОДА.
Нагадаємо
Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли.