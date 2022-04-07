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Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке - председатель Луганской ОГА

Киев • УНН

 • 116539 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке - председатель Луганской ОГА

Цитата

"Россияне не смогли войти в Новотошковское, зато обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске. Враг безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины, поэтому из оружия дальнего боя убивает мирное население и разрушает дома. Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания русских снарядов не произошло. Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковским, поэтому он вновь бьет по мирному населению", - говорится в сообщении.

Детали 

Гайдай сообщил, что есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошквке.

Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке.

"На линии фронта в целом отбито девять атак противника: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть автомобильной техники, четыре артиллерийские системы. Подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага", - отметил председатель ОГА.

Напомним 

Председатель Луганской ОГА сообщил, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы.

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