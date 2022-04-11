ООС: протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Міноборони повідомили про кількість відбитих атак ворога та знищеної техніки окупантів. Про це інформує УНН.
Деталі
Протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.
Із військової техніки загалом за тиждень захисники України знищили:
- 39 танків,
- 70 одиниць броньованої,
- 55 одиниць автомобільної техніки,
- 22 артилерійські системи,
- 17 безпілотних літальних апаратів,
- 4 літака,
- 6 вертольотів,
- 5 крилатих ракет противника.
Нагадаємо
Повітряні Сили України знищили 11 ворожих цілей.