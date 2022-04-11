Повітряні Сили України знищили 11 ворожих цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Загалом знищено:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів.
Нагадаємо
На Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 10 осіб, серед них – дитина.