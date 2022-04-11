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Повітряні Сили України знищили 11 ворожих цілей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє УНН.

Повітряні Сили України знищили 11 ворожих цілей

Деталі

Загалом знищено:

- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів.

Нагадаємо

На Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 10 осіб, серед них – дитина.

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