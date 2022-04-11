Повітряні Сили України знищили 11 ворожих цілей

Деталі

Загалом знищено:

- один літак (Су-34);

- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

- три крилаті ракети (Х-59).

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів.

Нагадаємо

На Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 10 осіб, серед них – дитина.