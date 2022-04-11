Воздушные силы Украины уничтожили 11 вражеских целей

Детали

Всего уничтожено:

- один самолет (Су-34);

- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

- три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

- три крылатые ракеты (Х-59).

Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.

Напомним

На Харьковщине от вражеских обстрелов погибло 10 человек, среди них - ребенок.