Воздушные силы Украины уничтожили 11 вражеских целей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает УНН.
Детали
Всего уничтожено:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).
Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.
Напомним
На Харьковщине от вражеских обстрелов погибло 10 человек, среди них - ребенок.