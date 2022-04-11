ООС: в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Минобороны сообщили о количестве отраженных атак врага и уничтоженной техники оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.
Из военной техники в целом за неделю защитники Украины уничтожили:
- 39 танков,
- 70 единиц бронированной,
- 55 единиц автомобильной техники,
- 22 артиллерийские системы,
- 17 беспилотных летательных аппаратов,
- 4 самолета,
- 6 вертолетов,
- 5 крылатых ракет противника.
Напомним
Воздушные Силы Украины уничтожили 11 вражеских целей.