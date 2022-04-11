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Председатель ОГА - врагом обстрелян каждый город Луганщины

Киев • УНН

 • 107520 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Председатель ОГА - врагом обстрелян каждый город Луганщины

Цитата

"В нашей области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. Знают ли об этом русские? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда - это целенаправленный теракт. "русский мир", который оставляет без жилья. россияне штурмовали район Золотого - отошли и начали палить по домам", - говорится в сообщении.

Детали

Многоэтажки и частные дома повреждены в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов занялись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом - спортивный объект.
В то же время на линии фронта Луганщины и Донетчины отражено четыре атаки врага - уничтожено пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

Подразделения ПВО сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

Напомним

ООС: в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.

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