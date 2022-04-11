Пряме попадання у багатоповерхівку: рашисти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, є жертва

Цитата

"Пряме попадання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого. Інформація буде оновлюватися", - повідомив Гайдай.

Раніше

Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.