Пряме попадання у багатоповерхівку: рашисти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння, один загиблий. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, передає УНН.
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"Пряме попадання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого. Інформація буде оновлюватися", - повідомив Гайдай.
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Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.