Прямое попадание в многоэтажку: рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Русские оккупанты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, один погибший. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, передает УНН.
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"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже имеем одного погибшего. Информация будет обновляться", - сообщил Гайдай.
Ранее
Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.