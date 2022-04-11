Прямое попадание в многоэтажку: рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, есть жертва

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"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже имеем одного погибшего. Информация будет обновляться", - сообщил Гайдай.

Ранее

Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.