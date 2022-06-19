Оккупанты снова могут ударить по железной дороге: Черниговская ОВА рассказала о планах рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможных ракетных ударах рашистов по железной дороге, передает УНН.
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"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены.
Обращаюсь к гражданам: не игнорируйте сигналы "Воздушная тревога". В случае поступления предупреждения об угрозе на приложение в телефоне или сигнал сирены следуйте в укрытие", - информирует глава ОВА.
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Добавим
Мэра Чернигова Владислава Атрошенко украинские пограничники не выпустили в Польшу, он это связывает с “политическими игрищами”.