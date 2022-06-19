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На Черкащині два вантажні вагони зійшли з колії: змінені маршрути поїздів

На Черкащині два вантажні вагони зійшли з колії: змінені маршрути поїздів

Київ • УНН

 • 194705 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Черкаській області на перегоні Райгород - Кам’янка з рейок зійшли два вантажні вагони. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укрзалізниці.

Деталі

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка , Укрзалізниця на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький. Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка.

Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Додається, що, крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:

№ 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.

№ 6508 Цвіткове — Знам'янка буде курсувати у сполученні Цвіткове — Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№ 6507 Знам'янка — Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20:30.

№ 6510 Цвіткове — Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

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