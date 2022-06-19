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В Черкасской области два грузовых вагона сошли с путей: изменены маршруты поездов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В Черкасской области на перегоне Райгород – Камянка с рельсов сошли два грузовых вагона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укрзализныци.

Подробности

Из-за схождения двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Кам’янка, Укрзализниця на время восстановительных работ изменяет маршрут следования поездов №731 Днепр — Киев, №41 Днепр — Львов и №790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию ​​Помочная вместо станции Каменка.

Из-за смены маршрута время прибытия указанных рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Добавляется, что, кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:

№6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничена до станции Камянка.

№6508 Цветочное — Знаменка будет курсировать в соообщени Цветочное — Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.

№6507 Знаменка — Цветочное из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко — Цветочное в 20:30.

№6510 Цветочное — Знаменка отправкой в ​​18:21 к ст. Шевченко в 19.31.

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