В Черкасской области два грузовых вагона сошли с путей: изменены маршруты поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Черкасской области на перегоне Райгород – Камянка с рельсов сошли два грузовых вагона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укрзализныци.
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Из-за схождения двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Кам’янка, Укрзализниця на время восстановительных работ изменяет маршрут следования поездов №731 Днепр — Киев, №41 Днепр — Львов и №790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию Помочная вместо станции Каменка.
Из-за смены маршрута время прибытия указанных рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.
Добавляется, что, кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:
№6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничена до станции Камянка.
№6508 Цветочное — Знаменка будет курсировать в соообщени Цветочное — Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
№6507 Знаменка — Цветочное из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко — Цветочное в 20:30.
№6510 Цветочное — Знаменка отправкой в 18:21 к ст. Шевченко в 19.31.