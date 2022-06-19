Мера Чернігова не випустили в Польщу

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«Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті «Краковець». Начебто документи були не в порядку. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента», – зазначив Атрошенко.

Також він додав, що питання по документах виникли лише стосовно нього, хоча в наявності був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Проте, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила документи без пояснення причин та запропонувала поговорити з керівництвом.

«Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні», – вважає Атрошенко.