Мэра Чернигова не выпустили в Польшу

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«Сегодня я не смог попасть в польский Ряшев для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте «Краковец». Вроде бы документы были не в порядке. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют Президента», – отметил Атрошенко.

Также он добавил, что вопросы по документам возникли только по отношению к нему, хотя налицо был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях. Однако таможенный инспектор Лилия Турко, жетон LV-1155, изъяла документы без объяснения причин и предложила поговорить с руководством.

«Произошедшее я повязал с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса Президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями Президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе», – считает Атрошенко.