Окупанти знову можуть вдарити по залізниці: Чернігівська ОВА розповіла про плани рашистів

Цитата

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.

Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - інформує голова ОВА.

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Додамо

Мера Чернігова Владислава Атрошенка українські прикордонники не випустили у Польщу, він це пов’язує з “політичними ігрищами”.