Окупанти знову можуть вдарити по залізниці: Чернігівська ОВА розповіла про плани рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попредив про можливі ракетні удари рашистів по залізниці, передає УНН.
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"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.
Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - інформує голова ОВА.
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Додамо
Мера Чернігова Владислава Атрошенка українські прикордонники не випустили у Польщу, він це пов’язує з “політичними ігрищами”.