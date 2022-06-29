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13:44 • 25934 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 39282 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42809 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 20344 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55701 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ – Энергоатом

Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ – Энергоатом

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты почти полностью разрушили Северодонецкую ТЭЦ в Луганской области. Об этом в Telegram сообщило государственное предприятие НАЭК “Энергоатом”, информирует УНН.

Цитата

"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ", – говорится в сообщении.

Напомним

На временно захваченной Запорожской АЭС российские оккупанты готовят серьезную провокацию – хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

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