Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты почти полностью разрушили Северодонецкую ТЭЦ в Луганской области. Об этом в Telegram сообщило государственное предприятие НАЭК “Энергоатом”, информирует УНН.
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"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ", – говорится в сообщении.
Напомним
На временно захваченной Запорожской АЭС российские оккупанты готовят серьезную провокацию – хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.