Загроза ядерній безпеці: окупанти готують серйозну провокацію на Запорізькій АЕС

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"Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", – ідеться у повідомленні.

Окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання.

Як зазначили, під виглядом "проведення перевірки" рашисти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів".

"Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою", – додали в Енергоатомі.