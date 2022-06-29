Угроза ядерной безопасности: оккупанты готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На временно захваченной Запорожской АЭС российские оккупанты готовят серьезную провокацию – хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Об этом сообщило государственное предприятие НАЭК “Энергоатом”, информирует УНН.
Детали
"Захватчики, находящиеся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговорки себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли взрывчатку, то ли снаряды", – говорится в сообщении.
Оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования.
Как отметили, под видом "проведения проверки" рашисты могут набросать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорвавшиеся снаряды, другое оружие. А затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ, чтобы показать им эти "факты".
"Подчеркиваем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой", – добавили в Энергоатоме.