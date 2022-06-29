Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти майже повністю зруйнували Сєвєродонецьку ТЕЦ у Луганській області. Про це у Telegram повідомило державне підприємство НАЕК “Енергоатом”, інформує УНН.
Цитата
"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
На тимчасово захопленій Запорізькій АЕС російські окупанти готують серйозну провокацію – хочуть звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.