Днепропетровская область: глава ОВА показал последствия удара врага по обновленному недавно лицею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате масштабной ночной атаки российские оккупанты полностью уничтожили обновленный лицей №1 в Апостолово в Днепопетровской области. По данным местных властей, учебное заведение было реконструировано в 2020 году. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует УНН.
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«Лицей №1 в Апостолово: до и после «прилета» ракет от сторонников «русского мира». Мы его реконструировали и открыли для наших детей в 2020 году. Теперь его нет...», – написал он в Telegram/
Последние недели и месяцы Апостолово и его окрестности подвергаются обстрелам из реактивной артиллерии российских оккупантов.
Дополнение
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В результате обстрелов погиб один человек, ранены - двое.