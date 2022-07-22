Днепропетровская область: глава ОВА показал последствия удара врага по обновленному недавно лицею

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09:00 • 1753 просмотра

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14 марта, 19:57 • 103922 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119465 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате масштабной ночной атаки российские оккупанты полностью уничтожили обновленный лицей №1 в Апостолово в Днепопетровской области. По данным местных властей, учебное заведение было реконструировано в 2020 году. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует УНН.

Цитата

«Лицей №1 в Апостолово: до и после «прилета» ракет от сторонников «русского мира». Мы его реконструировали и открыли для наших детей в 2020 году. Теперь его нет...», – написал он в Telegram/

Последние недели и месяцы Апостолово и его окрестности подвергаются обстрелам из реактивной артиллерии российских оккупантов.

Дополнение 

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В результате обстрелов погиб один человек, ранены - двое. 

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