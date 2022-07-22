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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 38013 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки удару ворога по оновленому нещодавно ліцею

Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки удару ворога по оновленому нещодавно ліцею

Київ • УНН

 • 120089 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Внаслідок масштабної нічної атаки російські окупанти повністю знищили оновлений ліцей №1 в Апостоловому, що на Дніпропетровщині. За словами місцевої влади, навчальний заклад було реконструйовано у 2020 році. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує УНН.

Цитата

«Ліцей №1 в Апостоловому: до і після «прильоту» ракет від прихильників «руського міра». Ми його реконструювали і відкрили для наших дітей у 2020-му. Тепер його немає...», - написав він.

Останні тижні та місяці Апостолово та його околиці зазнають обстрілів з реактивної артилерії російських окупантів.

Доповнення 

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено - двоє. 

Українські Національні Новини

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