Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки удару ворога по оновленому нещодавно ліцею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Внаслідок масштабної нічної атаки російські окупанти повністю знищили оновлений ліцей №1 в Апостоловому, що на Дніпропетровщині. За словами місцевої влади, навчальний заклад було реконструйовано у 2020 році. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує УНН.
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«Ліцей №1 в Апостоловому: до і після «прильоту» ракет від прихильників «руського міра». Ми його реконструювали і відкрили для наших дітей у 2020-му. Тепер його немає...», - написав він.
Останні тижні та місяці Апостолово та його околиці зазнають обстрілів з реактивної артилерії російських окупантів.
Доповнення
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено - двоє.