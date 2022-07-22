Дніпропетровщина: голова ОВА показав наслідки удару ворога по оновленому нещодавно ліцею

Цитата

«Ліцей №1 в Апостоловому: до і після «прильоту» ракет від прихильників «руського міра». Ми його реконструювали і відкрили для наших дітей у 2020-му. Тепер його немає...», - написав він.

Останні тижні та місяці Апостолово та його околиці зазнають обстрілів з реактивної артилерії російських окупантів.

Доповнення

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено - двоє.