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Оккупанты значительно сократили объемы перевозки через Крымский мост - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Перевозки грузов, техники и людей по железной дороге по Крымскому мосту значительно сократились. Оккупанты опасаются за процесс следования по мосту и за его техническое состояние. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНН.

Детали

На вопрос ведущего о том, есть ли возможность у оккупантов перевозить грузы, технику и человеческий ресурс через Крымский мост Гуменюк ответила:

“Объемы (перевозки через мост - ред.) значительно сокращены и график работы моста стал совсем другим. К сожалению, пока они могут использовать железнодорожное сообщение, но оно чрезвычайно уменьшено в объемах, времени эксплуатации. У них есть опасения и за процесс следования по мосту и за его техническое состояние. Тем не менее в полном объеме они его не могут использовать и это отражается на логистике врага в целом”.

По ее словам, повреждение основных логистических направлений, там, где задействованы мосты, это - очень существенный удар по своевременному и полноценному снабжению вооружения, техники, человеческого ресурса и боеприпасов.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что россияне перекрывали движение по Крымскому мосту, не объясняя причины.

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