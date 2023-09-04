Оккупанты значительно сократили объемы перевозки через Крымский мост - Гуменюк

Детали

На вопрос ведущего о том, есть ли возможность у оккупантов перевозить грузы, технику и человеческий ресурс через Крымский мост Гуменюк ответила:

“Объемы (перевозки через мост - ред.) значительно сокращены и график работы моста стал совсем другим. К сожалению, пока они могут использовать железнодорожное сообщение, но оно чрезвычайно уменьшено в объемах, времени эксплуатации. У них есть опасения и за процесс следования по мосту и за его техническое состояние. Тем не менее в полном объеме они его не могут использовать и это отражается на логистике врага в целом”.

По ее словам, повреждение основных логистических направлений, там, где задействованы мосты, это - очень существенный удар по своевременному и полноценному снабжению вооружения, техники, человеческого ресурса и боеприпасов.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что россияне перекрывали движение по Крымскому мосту, не объясняя причины.