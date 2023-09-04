Окупанти значно скоротили об'єми перевезення через Кримський міст - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Перевезення вантажів, техніки та людей залізницею по Кримському значно скоротилися. Окупанти побоюються за процес прямування по мосту та за його технічний стан. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє УНН.
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На запитання ведучого про те, чи є змога у окупантів перевозити вантажі, техніку та людський ресурс через Кримський міст Гуменюк відповіла:
“Об'єми(перевезення через міст- ред.) значно скорочені і графік роботи мосту став зовсім іншим. На жаль, поки що вони можуть використовувати залізничне сполучення, але воно надзвичайно зменшено в обсягах, часі експлуатації. У них є побоювання і за процес прямування по мосту та за його технічний стан. Тим не менш в повному обсязі вони його не можуть використовувати і це відбивається на логістиці ворога в цілому”.
За її словами, пошкодження основних логістичних напрямків, там, де задіяні мости, це - дуже суттєвий удар по вчасному і повноцінному постачанні озброєння, техніки, людського ресурсу і боєприпасів.
Нагадаємо
Напередодні УНН повідомляв, що росіяни перекривали рух Кримським мостом, не пояснюючи причини.