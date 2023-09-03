Окупанти перекрили Кримський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Росіяни перекрили рух Кримським мостом, не пояснюючи причини. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - йдеться у повідомленні.
Людей, які перебувають на мосту і в зоні огляду попросили зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Нагадаємо
Напередодні вночі міністерство оборони росії заявило, що нібито безпілотник Сил оборони України намагався атакувати Кримський міст.