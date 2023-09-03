Оккупанты перекрыли Крымский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту, не объясняя причины. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним
Накануне ночью министерство обороны россии заявило, что якобы беспилотник Сил обороны Украины пытался атаковать Крымский мост.