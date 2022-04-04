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Оккупанты совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ: 19 из них к иностранным журналистам

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ, освещавших российскую агрессию в Украине. 19 из них были совершены в отношении иностранных журналистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Оккупанты совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ: 19 из них к иностранным журналистам

Цитата

“По данным Генеральной прокуратуры Украины рф совершено 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания - 5, Чехия - 2, США -2, Дания - 2, ОАЭ - 2, РФ - 2, Ирландия - 1, Швейцария - 1, Франция - 1, Литва - 1”, - информируют в ведомстве.

Детали

Среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, без вести пропали 3 человека, подверглись запугиванию 15 журналистов. Кроме того зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК. Зафиксировано 22 блокирования и кибератак на СМИ.

“Министерство культуры и информационной политики выражает глубокие соболезнования семьям и близким всех раненых, взятых в плен, пропавших без вести и убитых журналистов”, - отметили в ведомстве.

Добавим

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, с 24 февраля до 24 марта 2022 года оккупанты осуществили 148 преступлений против журналистов и медиа. В частности, оккупанты обстреляли 10 телебашен, которые являются гражданскими объектами, что повлекло полное или временное исчезновение телевизионного и радиовещания в восьми регионах Украины.

Также по меньшей мере 70 региональных медиа вынуждены были прекратить работу вследствие угроз со стороны российских оккупантов, захвата ими редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации и т.д.

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