Окупанти здійснили 74 злочини відносно представників ЗМІ: 19 з них щодо іноземних журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти здійснили 74 злочини відносно представників ЗМІ, які висвітлювали російську агресію в України. 19 з них були скоєні відносно іноземних журналістів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
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“За даними Генеральної прокуратури України рф скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав: Велика Британія - 5, Чехія - 2, США -2, Данія - 2, ОАЕ - 2, РФ - 2, Ірландія - 1, Швейцарія - 1, Франція - 1, Литва - 1”, – інформують у відомстві.
Деталі
Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісно зникли 3 особи, зазнали залякування 15 журналістів. Крім того зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ.
“Міністерство культури та інформаційної політики висловлює глибокі співчуття сім’ям та близьким усіх поранених, взятих у полон, зниклих безвісті та вбитих журналістів”, – наголосили у відомстві.
Додамо
З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року, окупанти здійснили 148 злочинів проти журналістів та медіа. Зокрема, окупанти обстріляли 10 телевеж, які є цивільними об’єктами, що спричинило повне або тимчасове зникнення телевізійного та радіомовлення у восьми регіонах України.
Також щонайменше 70 регіональних медіа змушені були припинити роботу внаслідок погроз із боку російських окупантів, захоплення ними редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації тощо.