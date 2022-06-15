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Оккупанты совершили 295 атак на украинские медучреждения – ВОЗ

Киев • УНН

 • 92717 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Всемирная организация здравоохранения подтвердила 295 атак на украинские медучреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВОЗ.

Цитата

"По состоянию на 15 июня ВОЗ подтвердила 295 атак на здравоохранение в Украине. Эти атаки произошли с 24 февраля по 30 мая, и в них погибло 76 человек и 59 были ранены. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", – говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на 12 июня российские оккупанты повредили в Украине 705 медучреждений, из них 115 – полностью уничтожили.

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