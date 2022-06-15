Оккупанты совершили 295 атак на украинские медучреждения – ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Всемирная организация здравоохранения подтвердила 295 атак на украинские медучреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВОЗ.
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"По состоянию на 15 июня ВОЗ подтвердила 295 атак на здравоохранение в Украине. Эти атаки произошли с 24 февраля по 30 мая, и в них погибло 76 человек и 59 были ранены. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", – говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на 12 июня российские оккупанты повредили в Украине 705 медучреждений, из них 115 – полностью уничтожили.