Окупанти здійснили 295 атак на українські медзаклади – ВООЗ

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"Станом на 15 червня ВООЗ підтвердила 295 атак на охорону здоров’я в Україні. Ці атаки відбулися з 24 лютого по 30 травня, і у них загинуло 76 людей і 59 були поранені. Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 12 червня російські окупанти пошкодили в Україні 705 медзакладів, з них 115 – повністю знищили.