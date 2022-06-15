Окупанти здійснили 295 атак на українські медзаклади – ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 295 атак на українські медзаклади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ВООЗ.
Цитата
"Станом на 15 червня ВООЗ підтвердила 295 атак на охорону здоров’я в Україні. Ці атаки відбулися з 24 лютого по 30 травня, і у них загинуло 76 людей і 59 були поранені. Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Станом на 12 червня російські окупанти пошкодили в Україні 705 медзакладів, з них 115 – повністю знищили.