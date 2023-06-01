Оккупанты совершили 15 обстрелов приграничья Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Оккупанты в течение дня совершили 15 обстрелов приграничных общин Сумщины, зафиксировано 100 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 15 обстрелов. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская громады", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, по Великописаревской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел (САУ), зафиксировано 28 взрывов.
В Краснопольской громаде были артиллерийские обстрелы, прозвучало 40 взрывов. Как отмечается, в результате одного из обстрелов повреждены здания неработающего предприятия, 5 частных жилых домов и 2 двухэтажных дома, в частности были выбиты окна, посечены стены и заборы, повреждена кровля.
По Белопольской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел (САУ), зафиксировано 5 взрывов и минометные обстрелы, прозвучал 21 взрыв.
В Середино-Будской громаде был минометный обстрел, прогремел 1 взрыв, в результате чего повреждены не жилой дом, два жилых дома, летняя кухня и две хозяйственные постройки.
По Юнаковской громаде был осуществлен минометный обстрел - зафиксировано 5 взрывов.
Напомним
Враг в течение суток продолжал вести наступательные действия на линии фронта. По обновленной информации Генерального Штаба ВСУ, силы обороны отбили 19 вражеских атак на фронте.