Окупанти здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Окупанти протягом дня здійснили 15 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 100 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, по Великописарівській громаді було здійснено артилерійський обстріл (САУ), зафіксовано 28 вибухів.
У Краснопільській громаді були артилерійські обстріли, пролунало 40 вибухів. Як зазначається, унаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та 2 двоповерхових будинки, зокрема були вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю.
По Білопільській громаді було здійснено артилерійський обстріл (САУ), зафіксовано 5 вибухів та мінометні обстріли, пролунав 21 вибух.
У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл, пролунав 1 вибух, унаслідок чого пошкоджено не житловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.
По Юнаківській громаді було здійснено мінометний обстріл - зафіксовно 5 вибухів.
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