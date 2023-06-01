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Окупанти здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини

Окупанти здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини

Київ • УНН

 • 278178 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Окупанти протягом дня здійснили 15 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 100 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, по Великописарівській громаді було здійснено артилерійський обстріл (САУ), зафіксовано 28 вибухів.

У Краснопільській громаді були артилерійські обстріли, пролунало 40 вибухів. Як зазначається, унаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та 2 двоповерхових будинки, зокрема були вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю.

По Білопільській громаді було здійснено артилерійський обстріл (САУ), зафіксовано 5 вибухів та мінометні обстріли, пролунав 21 вибух.

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл, пролунав 1 вибух, унаслідок чого пошкоджено не житловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.

По Юнаківській громаді було здійснено мінометний обстріл - зафіксовно 5 вибухів.

Нагадаємо

Ворог протягом доби продовжував вести наступальні дії на лінії фронту. За оновленою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, сили оборони відбили 19 ворожих атак на фронті.

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