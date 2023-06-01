Ворог продовжує вести наступальні дії: протягом доби на Донбасі сили оборони відбили 19 ворожих атак – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Ворог протягом доби продовжував вести наступальні дії на лінії фронту. За оновленою інформацією Генерального Штабу ЗСУ, сили оборони відбили 19 ворожих атак на фронті, передає УНН.
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Так, повідомляється, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області.
Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 370 осіб, 3804 танків та сотень одиниць військової техніки.