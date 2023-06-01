Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 208 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 370 осіб, 3804 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 01.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3804 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6),
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- артилерійських систем – 3474 (+14),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- засобів ППО ‒ 333 (+0),
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- літаків – 313 (+0),
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- гелікоптерів – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
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- крилатих ракет ‒ 1107 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9),
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- спеціальної техніки ‒ 458 (+4).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.