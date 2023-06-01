Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 208 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 208 370 человек, 3804 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 3804 (+2),
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- боевых бронированных машин - 7478 (+6),
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- артиллерийских систем – 3474 (+14),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- средств ПВО - 333 (+0),
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- самолетов – 313 (+0),
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- вертолетов – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),
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- крылатых ракет - 1107 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9),
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- специальной техники - 458 (+4).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.