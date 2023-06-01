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Враг продолжает вести наступательные действия: в течение суток на Донбассе силы обороны отбили 19 вражеских атак - Генштаб

Враг продолжает вести наступательные действия: в течение суток на Донбассе силы обороны отбили 19 вражеских атак - Генштаб

Киев • УНН

 • 350703 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Враг в течение суток продолжал вести наступательные действия на линии фронта. По обновленной информации Генерального Штаба ВСУ, силы обороны отбили 19 вражеских атак на фронте, передает УНН.

Детали

Так, сообщается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крохмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Северска, Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спирное, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Великая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Дополнения

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 208 370 человек, 3804 танков и сотен единиц военной техники.

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