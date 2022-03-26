Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Львову

Цитата

“Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию”, - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее

Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.

Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.