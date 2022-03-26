Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Львову
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Еще один взрыв прогремел вечером в субботу во Львове. Об этом сообщил львовский городской голова Андрей Садовый, пишет УНН.
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“Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию”, - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее
Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.