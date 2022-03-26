Окупанти завдали ще один ракетний удар по Львову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ще один вибух пролунав ввечері в суботу у Львові. Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, пише УНН.
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“Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію”, - написав він у своєму Telegram-каналі.
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Як писав УНН, у Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.