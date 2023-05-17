Оккупанты нанесли пять ракетных и 32 авиационных удара по Украине - Генштаб

Детали

Как сообщили в Генштабе, в течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300. Кроме того, нанес 32 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 200 590 человек, 3771 танка и сотен единиц военной техники.