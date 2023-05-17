Окупанти завдали п'ять ракетних та 32 авіаційних удари по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та 32 авіаційних удари по Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Як повідомили у Генштабі, протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і далі застосовує тактику терору.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 200 590 осіб, 3771 танка та сотень одиниць військової техніки.