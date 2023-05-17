Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 200 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 200 590 осіб, 3771 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 17.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3771 (+9) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од.,
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- артилерійських систем – 3166 (+16) од.,
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- РСЗВ – 562 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 318 (+2) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),
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- крилатих ракет ‒ 982 (+9),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6067 (+19) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 417 (+7).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів.