Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначили, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” - по цивільній інфраструктурі Миколаєва.
Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.
Нагадаємо
Раніше авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян.