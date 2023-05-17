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Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 554954 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата 

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

В Генштабе отметили, за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами “Калибр” - по гражданской инфраструктуре Николаева.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”, 13 крылатых ракет “Калибр” (2 ракеты подорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, “Искандер-М”), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Напоминаем 

Ранее авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян

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