Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 200 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 200 590 человек, 3771 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 17.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 200 590 (+610) человек ликвидировано,
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- танков - 3771 (+9) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7365 (+17) ед.,
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- артиллерийских систем – 3166 (+16) ед.,
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- РСЗО – 562 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 318 (+2) ед.,
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- самолетов – 308 (+0) ед.,
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- вертолетов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16),
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- крылатых ракет - 982 (+9),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19) ед.,
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- специальной техники - 417 (+7).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.