Оккупанты нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке - глава ОВА

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"Продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Под утро россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По его словам, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская громада.

"Населенные пункты вследствие вражеского огня имеют значительные разрушения и пожары. Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем", - сообщил он.

Дополнение

28 марта россияне ранили 1 человека в Марьинке и 1 человека в Новомихайловке Марьинской громады в Донецкой области.