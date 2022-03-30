Оккупанты нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты под утро нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке в Донецкой области, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Продолжаются вражеские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Под утро россияне нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, после чего начали работать артиллерией в районе этих населенных пунктов", - написал Кириленко в Telegram.
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По его словам, с ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов, под огнем россиян и Очеретинская громада.
"Населенные пункты вследствие вражеского огня имеют значительные разрушения и пожары. Есть пострадавшие среди гражданских, информацию по ним уточняем", - сообщил он.
Дополнение
28 марта россияне ранили 1 человека в Марьинке и 1 человека в Новомихайловке Марьинской громады в Донецкой области.