росія вбиває цивільних: на Донеччині внаслідок обстрілів поранено 2 особи. В Маріуполі теж жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні росіяни поранили 1 людину в Мар’їнці та 1 людину в Новомихайлівці Мар’їнської громади на Донеччині. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленка.
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Крім того, до Бахмута доставили двох людей, поранених на Луганщині – одна з них від отриманих ран померла.
Стало відомо про ще 1 загиблу і 1 поранену людину в Маріуполі, хоча точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити досі неможливо, зауважив чиновник.