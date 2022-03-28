Россия убивает гражданских: в Донецкой области в результате обстрелов ранены 2 человека. В Мариуполе тоже жертва

Детали

Кроме того, до Бахмута доставили двух человек, раненых в Луганской области - одна из них от полученных ран умерла.

Стало известно о еще 1 погибшем и 1 раненном человеке в Мариуполе, хотя точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить до сих пор невозможно, заметил чиновник.