Россия убивает гражданских: в Донецкой области в результате обстрелов ранены 2 человека. В Мариуполе тоже жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня россияне ранили 1 человека в Марьинке и 1 человека в Новомихайловке Марьинской общины Донецкой области. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Детали
Кроме того, до Бахмута доставили двух человек, раненых в Луганской области - одна из них от полученных ран умерла.
Стало известно о еще 1 погибшем и 1 раненном человеке в Мариуполе, хотя точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить до сих пор невозможно, заметил чиновник.