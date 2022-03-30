Окупанти завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти під ранок завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці у Донецькый областы, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Тривають ворожі обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів", - написав Кириленко у Telegram.
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За його словами, з ночі ведуться обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їхніх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада.
"Населені пункти внаслідок ворожого вогню мають значні руйнування та пожежі. Є постраждалі серед цивільних, інформацію щодо них уточнюємо", - повідомив він.
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28 березня росіяни поранили 1 людину в Мар’їнці та 1 людину в Новомихайлівці Мар’їнської громади на Донеччині.