Оккупанты нанесли 51 удар по пограничным районам Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 21:30 29 декабря российские оккупанты нанесли 51 удар по пограничным общинам Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, передает УНН.
Детали
Белопольская община: враг вел минометный огонь, 34 "прилета". В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор.
Краснопольская община: россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по пограничным регионам. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было 9 прилетов.
Великописаревская община: армия рф обстреляла с вертолета пограничные регионы. Выпустили 4 ракеты НУРС.
Во всех случаях без жертв. Также сообщается, что за сегодня силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты над Сумской областью.
Напомним
В ГНСУ сообщили, что в течение декабря месяца российские оккупанты нанесли более 150 ударов по территории Черниговской и Сумской областей.