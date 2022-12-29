Оккупанты нанесли 51 удар по пограничным районам Сумской области

Детали

Белопольская община: враг вел минометный огонь, 34 "прилета". В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор.

Краснопольская община: россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по пограничным регионам. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было 9 прилетов.

Великописаревская община: армия рф обстреляла с вертолета пограничные регионы. Выпустили 4 ракеты НУРС.

Во всех случаях без жертв. Также сообщается, что за сегодня силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты над Сумской областью.

Напомним

В ГНСУ сообщили, что в течение декабря месяца российские оккупанты нанесли более 150 ударов по территории Черниговской и Сумской областей.